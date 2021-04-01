2021/04/01 | 00:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يعلق على زيارة الكاظمي للسعودية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يعلق على زيارة الكاظمي للسعودية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يعلق على زيارة الكاظمي للسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).