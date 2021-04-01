السيد عمار الحكيم يثمن تصويت البرلمان على الموازنة

2021/04/01 | 01:03 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

ثمن السيد عمار الحكيم رئيس تحالف عراقيون تصويت مجلس النواب على الموازنة العامة وحل نفسه.

وقال في تغريدة له: "نثمن تصويت مجلس النواب على تشريع قانون الموازنة الإتحادية العامة لعام 2021 بعد طول إنتظار ومخاض عسير"، مباركاً للشعب العراقي هذا الإنجاز المهم، وما تضمنه مشروع الموازنة من مواد مهمة لدعم الفقراء وذوي الدخل المحدود.

وعد السيد عمار الحكيم قرار حل مجلس النواب والتهيؤ للإنتخابات النيابية المبكرة "خطوة مهمة"، وناجزة للمضي بالاستحقاقات المرتقبة.

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