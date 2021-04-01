بايدن يعلن رسميا خطته لتحسين البنية التحتية الأميركية

2021/04/01 | 01:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، خطابا خلال تواجده في مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأميركية، كشف فيه عن تفاصيل مرتبطة بخطته المُقترحة لتحسين البنية التحتية الأميركية والتحول إلى استخدام أدوات صديقة للبيئة بشكل أكبر.

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