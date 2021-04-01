بالوثيقة.. قرار حل مجلس النواب

2021/04/01 | 01:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قرار حل مجلس النواب في تاريخ 2021/10/7 على ان تجرى الانتخاباتالنيابية العامة في البلاد في تاريخ 2021/10/10 .

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