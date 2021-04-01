تأسيس صندوق

2021/04/01 | 01:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق، في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض، اليوم، جلسة مباحثات رسمية.تناولت الجلسة آفاق التعاون …

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