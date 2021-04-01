فلسطين التاريخية التي لا يعرفها البعض.. بين اليمن والعراق..! - محمد عبد الشفيع عيسى

2021/04/01 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى ليس بمستطاعٍ التسليم، ببساطة، بفرضية صحة التاريخ الرائج وفق الرواية السائدة في المرويات التوراتية وفي بعض المتوارث في الإسلاميات المنقولة في جانب منها من "الإسرائيليات القديمة" التي اقتحمت تراثنا اقتحاما، عن منطقة الشرق العربي القديم بما فيها مصر.



لقد بات هذا (التاريخ) محل شك كبير بعد التحدّي الذي أظهره كمال الصليبي وبعض تلامذته (مثل زياد منّي) وصولا إلى فاضل الربيعي.



فارق جوهري بين أن تعتبر التا ......





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