بالوثيقة.. مجلس النواب يُصوت على حل المجلس قبل اجراء الانتخابات بثلاثة ايام

2021/04/01 | 01:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر مجلس النواب، التصويت على حل المجلس قبل 3 أيام من اجراء الانتخابات المبكرة.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، ان "مجلس النواب، على حل نفسه في تأريخ 2021/10/7 على أن تجري الانتخابات في موعدها المحدد بتأريخ 2021/10/10".

كما صوت مجلس النواب العراقي، مساء الأربعاء، على مجمل فقرات قانون موازنة العام الحالي 2021.

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