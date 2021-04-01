2021/04/01 | 01:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي عنيد وبارع.



ينسج سجادة الموقع العراقي بخيوط الثوابت والمصالح.

— غسّان شربل (@GhasanCharbel) March 31, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط: الكاظمي عنيد وبارع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط: الكاظمي عنيد وبارع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).