2021/04/01 | 01:31 - المصدر: قناة التغيير

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قرار حل مجلس النواب في تاريخ 2021/10/7 على ان تجرى الانتخابات النيابية العامة في البلاد في تاريخ 2021/10/10 .

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