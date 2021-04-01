الأمم المتحدة تحذر من

2021/04/01 | 01:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت مبعوثة الأمم المتحدة، كريستين شرانر بورغنر، الأربعاء، من أن ميانمار (بورما) تواجه خطرا "غير مسبوق" بالانجرار إلى "حرب أهلية"، مطالبة مجلس الأمن الدولي باستخدام "كل الوسائل" لتجنب وقوع "كارثة" و"حمام دم" في هذا البلد

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