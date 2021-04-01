2021/04/01 | 01:39 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأسيس صندوق عراقي سعودي برأس مال قدره 3 مليارات دولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/01 | 01:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأسيس صندوق عراقي سعودي برأس مال قدره 3 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأسيس صندوق عراقي سعودي برأس مال قدره 3 مليارات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).