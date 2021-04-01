2021/04/01 | 02:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيام قليلة على احتفال المغربيات باليوم العالمي للنساء وسط تجديد المنظمات الحقوقية المحلية تشبثها بالمكتسبات التي تحققت وتعهدها بالمزيد من النضال لتحسين وضع المرأة المغربية، فوجئ سكان مدينة طنجة بمنشورات أخلاقية تتوعد من تصفهم بـ "النساء العاريات"، تنتشر في شوراع المدينة.

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