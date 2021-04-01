تحضيرا لقمة المناخ.. كيري يسافر إلى الإمارات والهند وبنغلاديش

2021/04/01 | 02:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسافر المبعوث الخاص لجو بايدن، جون كيري، إلى الإمارات والهند وبنغلادش، لإجراء مشاورات حول زيادة الطموح المناخي قبل قمة الرئيس الأميركي حول المناخ في أبريل.

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