مقاطع فيديو توثق حوارا بين الضابط المتهم بقتل فلويد وأحد زملائه

2021/04/01 | 03:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمعت محكمة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية، الأربعاء، إلى أحد شهود العيان الذي كان واجه الضابط السابق في الشرطة، ديريك شوفين، المتهم بقتل الأميركي الأسود، جورج فلويد، في 25 مايو من العام الماضي

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