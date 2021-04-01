الكاظمي وولي العهد السعودي يؤكدان أهمية دور العراق

2021/04/01 | 03:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

وقعَ الوفد العراقي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، خلال زيارته الرسمية الى المملكة العربية السعودية، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب السعودي الذي رأس وفده ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وجرت في العاصمة السعودية الرياض، أمس الاربعاء، مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من قبل ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وتضمن الاستقبال عزف النشيدين الوطنيين العراقي والسعودي، إضافة الى إطلاق 21 اطلاقة ترحيبية، كما شهد الاستقبال الرسمي تحليق طائرات عسكرية حيث شكلت لوحة بألوان العلم العراقي.

والتقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال زيارته الى العاصمة السعودية الرياض، ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر اليمامة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء، أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن والاستثمار والحدود، وتم التأكيد على أهمية دور العراق في المنطقة بما يخدم استقرارها، ودعم المملكة العربية السعودية للعراق في جميع المجالات، كما جرت مناقشة تفعيل صندوق الاستثمارات السعودي.

وترأس رئيس الوزراء، وولي العهد السعودي، اجتماعاً موسعاً للوفدين العراقي والسعودي، وناقش الاجتماع عددا من الملفات في مجالات الاقتصاد والنفط والكهرباء والزراعة والاستثمار.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة المباحثات بين مسؤولي البلدين في عدد من الملفات المهمة، وتنسيق الجهود المشتركة ضمن إطار مجلس التنسيق العراقي السعودي، وبما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بأنه جرى توقيع خمس اتفاقيات، اولاها اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية، وقعها عن الجانب العراقي وزير المالية علي علاوي، بينما وقعها عن الجانب السعودي وزير المالية السعودي، كما وقع وزير المالية علي علاوي اتفاقية تمويل الصادرات السعودية، ووقعها عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية.

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