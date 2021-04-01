البرلمان يصوّت على قانون موازنة 2021

2021/04/01 | 03:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

صوّت مجلس النواب، ليلة أمس الأربعاء، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، وعلى حل المجلس بتاريخ 7 تشرين الاول المقبل.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان، ان المجلس صوت على مشروع القانون بالمجمل ورفع جلسته الى 10/ 4/ 2021.

وفي أول ردود الفعل على إقرار الموازنة، قال رئيس الجمهورية برهم صالح، في تغريدة على “تويتر”: نبارك التصويت على الموازنة، ونحيي العمل الدؤوب بين الحكومة والبرلمان، وأملنا أن يلبي تطلعات شعبنا لظروف معيشية أفضل.



وأضاف صالح “أمامنا الآن استحقاق التنفيذ بما يضمن مصالح المواطنين وإعمار الوطن، واتخاذ أقصى الاجراءات لاسناد الطبقات محدودة الدخل، وتوفير فرص العمل لشبابنا ومكافحة الفساد”.



بدوره، عبر زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، عن تمنياته بأن تكون هذه الموازنة بعيدة عن متناول الفاسدين وأن تكون هناك جدية في تنفيذ بنودها لاسيما المشاريع الخدمية المتلكئة وغيرها.

في حين ثمن رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، التصويت على الموازنة بعد طول انتظار ومخاض عسير، مباركاً للشعب العراقي هذا الانجاز المهم.

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