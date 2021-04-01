2021/04/01 | 03:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: مصطفى إبراهيم

شدّد وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، على اهمية التعاون بين الدوائر الصحية وتسهيل الاجراءات لضمان انسيابية تقديم الخدمات الصحية وتعزيز الجهد الطبي لمواجهة جائحة كورونا.

وذكر بيان للوزارة، ان “وزير الصحة ترأس اجتماعا ضم وكيلي الوزارة الاداري والفني وعددا من المدراء العامين، ناقش تطورات الموقف الوبائي لجائحة كورونا والزيادة الكبيرة في اعداد الاصابات وجهود الوزارة في التواصل مع الشركات العالمية لغرض تعزيز ووصول كميات كبيرة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وكذلك رفد المؤسسات الصحية بالاجهزة المختبرية واجهزة الانعاش الرئوي لتعزيز الخدمات الصحية في مواجهة الجائحة».

في غضون ذلك، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، عن المدة المطلوبة بعد الشفاء من كورونا، من أجل اخذ اللقاح.

وقال البدر، في تصريح صحفي: إن “المدة المطلوبة لاخذ اللقاح بعد الشفاء التام من الاصابة بكورونا هي ثلاثة أشهر».

وجدد البدر، دعوة الإعلاميين، إلى تسليط الضوء على حملات التطعيم التي تجريها الصحة، فضلاً عن التوعية بضرورة اخذ اللقاح.

من جانبه، اكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق احمد زويتن، ان "من اكتسب الشفاء التام من الجائحة تكون لديه مناعة مضافة لمناعته الطبيعية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يشدّد على ضرورة تعزيز الجهد الطبي لمواجهة {كورونا») نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يشدّد على ضرورة تعزيز الجهد الطبي لمواجهة {كورونا») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).