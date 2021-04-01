منظمة تحذر من

2021/04/01 | 03:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة إنقاذ الطفل من أن جائحة فيروس كورونا المستجد مصحوبة بالتراجع الاقتصادي الذي يشهده لبنان تشكل معا ظروفا تعني أن الأطفال الذين ابتعدوا عن مدارسهم بسبب القيود المفروضة قد لا يعودوا إليها أبدا.

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