كوفيد-19 ثالث سبب للوفاة في الولايات المتحدة.. والانتحار يخرج من القائمة

2021/04/01 | 04:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات حكومية أن مرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد كان ثالث سبب رئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، العام الماضي، بعد أمراض القلب والسرطان، بينما خرج الانتحار من قائمة الأسباب الرئيسية الـ10

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