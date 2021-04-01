إنترسيبت: وثيقة مسربة تكشف جيشا إلكترونيا لأمازون على تويتر

2021/04/01 | 05:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع "ذا إنترسيبت" عن أن موقع أمازون كان قد شكل جيشا إلكترونيا خاصا به على تويتر، تحت اسم "فيريتاس"، أي الحقيقة، تتمثل مهمته بالدفاع عن الشركة وسمعة رئيسها التنفيذي، جيف بيزوس.

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