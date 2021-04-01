22 مليار دولار.. عقد جديد لمايكرسوفت مع البنتاغون لتوفير سماعات بتقنيات الواقع المعزز

2021/04/01 | 05:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت شركة مايكروسوف، بصفقة تصل قيمتها إلى 21.9 مليار دولار لتزويد قوات المشاة القتالية للجيش الأميركي بسماعات متطورة مدمجة بتقنية الواقع المعزز، ما يعزز من موقع شركة التكنولوجيا كمورد حكومي رئيسي.

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