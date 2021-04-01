الكاظمي يعلق على اقرار البرلمان العراقي موازنة 2021

2021/04/01 | 06:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اقرار البرلمان للموازنة خطوة مهمة الى الأمام....

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