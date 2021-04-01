بتهمة التجمع غير القانوني.. إدانة ناشطين بارزين في هونغ كونغ

2021/04/01 | 06:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرتقب تسعة من الديمقراطيين البارزين في هونغ كونغ أن تصدر المحكمة قرارها بحقهم، الخميس، على خلفية اتهامهم بالتجمع بشكل غير مصرح به، في إطار حملة قمع مكثفة تمارسها الصين.

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