التخطيط - صفحات مضيئة من انتفاضة أربيل في 6 آذار 1991 - دلشاد خدر

2021/04/01 | 06:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلشاد_خدر الجزء الرابع في لجنتنا كنا نجتمع بشكل دوري باستمرار وفي تلك الفترة تحديداً كنا نلتقي ببعضنا بشكل دائم وكان لدينا اتصالات منضبطة مع الخطوط الحزبية الأدنى.



أخر اجتماعاتنا قبل انتفاضة آذار كان يوم السبت بتاريخ 2 آذار.عقدناه في بيت الرفيق صلاح مه زن.



كان منزلهم يقع في محلة سيداوة وكان قريباً من هاوية الخندق خلف منزلهم.



البيت كان بمثابة مأوى أمن للكثيرين منا.



المشاركين في الاجتماع كنا (أنا وال ......





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