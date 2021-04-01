"باطل".. المعارضون للانقلاب في ميانمار يطرحون وثيقة بديلة لدستور 2008 "العسكري"

2021/04/01 | 06:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن معارضو الحكومة العسكرية في ميانمار أن دستور البلاد لعام 2008 باطل وقدموا ميثاقا مؤقتا ليحل محله، مع تصاعد الدعوات لتحالف يشمل الميليشيات العرقية المسلحة للوقوف في وجه الانقلاب العسكري.

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