قتلى ومصابون في إطلاق للنار بولاية كاليفورنيا الأميركية

2021/04/01 | 07:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة في مدينة أورانج بولاية كاليفورنيا الأميركية، سقوط قتلى ومصابين في حادث إطلاق نار مساء الخميس.

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