تكليف الفريق الركن البياتي بمهمة جديدة.. واللواء الركن كاظم عميداً للكلية العسكرية

2021/04/01 | 07:30 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

كلّف القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأربـــــــعاء، الفريق الركن محمد البياتي بمهام معاون رئيس اركان الجيش للإدارة، في حين تسلم اللواء قوات خاصة الركن وليد هــــــيلان كاظم منصب عميد الكلــية العسكرية الأولى.

وقال البياتي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن «القائد العام للقوات المسلحة كلفه الفريق بمهام معاون رئيس أركان الجيش للإدارة، إضافة لمهام السكرتير الشخصي للقائد العام».

وبحسب مصدر مطلع، فإن «معاون رئيس أركان الجيش للإدارة السابق الفريق الركن عبد الأمير الزيدي تمت إحالته إلى الأمرة».

وفي السياق، ذكر مصدر أمني أن «اللواء قوات خاصة الركن وليد هيلان كاظم تسلم منصب عميد الكلية العسكرية الأولى بدلاً من اللواء قوات خاصة الركن علي حسين البيضاني».

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