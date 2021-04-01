«أزمة تجسس» بين إيطاليا وروسيا

2021/04/01 | 07:30 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أمس الأربعاء، طرد موظفَين في السفارة الروسية على خلفية قضية التجسس.

ويأتي ذلك بعد إعلان الشرطة الإيطالية عن اعتقال ضابطين أحدهما روسي والآخر إيطالي، بشبهة التجسس لصالح روسيا.

وذكرت الشرطة الإيطالية أنه تم اعتقال الشخصين خلال اجتماع سري شهد تبادلا للمعلومات مقابل مبلغ من المال. واستدعت وزارة الخارجية الإيطالية إثر ذلك السفير الروسي لدى روما.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان إنه تم استدعاء السفير سيرغي رازوف إلى الوزارة بناء على طلب وزير الخارجية لويجي دي مايو.

وأضافت أن هذا الإجراء جاء «بعدما أعلنت الشرطة الإيطالية الثلاثاء، عن توقيف ضابط في سلاح البحرية إضافة إلى ضابط روسي.

من جانبه، أعلن الكرملين أنه لا تتوفر أي معلومات بشأن قضية التجسس التي أعلنتها إيطاليا.

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