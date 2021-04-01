سد أثيوبيا وتنويع محفظة السياسات الخارجية لمصر وفق أمنها القومي - حاتم الجوهرى

2021/04/01 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى بعد تصريحات الرئيس المصري مؤخرا عن اعتبار مياه مصر خط أحمر، مفترض أن تدخل مصر مرحلة حساسة للغاية من أجل استعادة المكانة، التي تعبر عن "مستودع هويتها" المتنوع بطبقاته المتراكمة والمتنوعة الضاربة في التاريخ، والمفترض أنه وفقا لها يتم وضع محددات "الأمن القومي" وسياساته، بما فيها بناء شبكة العلاقات الدولية الخارجية والسياسات التي تحكمها.من هنا يمكن أن يرى البعض أن مصر أمام لحظة تاريخية بالفعل، تَح ......





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