نوال السعداوي صوت الثورة لتحرير المرأة - فواد الكنجي

2021/04/01 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فواد_الكنجي ليست هناك من أفكار وحضور وظف توظيفا فكريا نيرا لمعالجة القضايا الاجتماعية لإحداث يقظة مجتمعية في إطار المثاقفة والتوعية الفكرية كأفكار وكتابات (نوال السعداوي 1931 – 2021 ) التي كان لها دور وتأثير فعال وعظيم في نشر الوعي المجتمعي ليس فحسب على الحركات النسوية في عالمنا العربي؛ بل على مستوى العالم وكذلك على مستوى الحركات والأحزاب التقدمية العربية والأجنبية، كمناصرة ومدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وح ......





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