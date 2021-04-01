اطفال داعش يهددون مراسلة العربية بالذبح - عندما يُصنع الإرهابيون - جلال الصباغ

2021/04/01 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ رغم مرور اكثر من شهر على الفديو الذي بثته قناة العربية الحدث، للمراسلة رولا الخطيب وهي تزور مخيم الهول للاجئين في سوريا الذي يتجاوز عدد ساكنيه الستين الف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال.



لا يزال هذا الفديو يثير الكثير من ردود الفعل والتحليلات، والتي لا تفسر جميعها الأسباب الحقيقية التي دفعت بأطفال صغار إلى رمي المراسلة بالحجارة والتهجم عليها.



يمثل داعش بالطبع أحد أكثر أوجه التخلف والهمجي ......





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