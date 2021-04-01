2021/04/01 | 08:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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توقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة بين العراق والسعوية » وكالة الأنباء العراقية

انفوغراف

اليوم, 08:00

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