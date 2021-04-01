بعد مخاض عسير.. البرلمان العراقي يصوت على موازنة 2021 + فيديو

2021/04/01 | 08:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2021.04.01 – صادق البرلمان العراقي على قانون الموازنة المالية للبلاد، بالتصويت على ثمانية وخمسين مادة من فقرات القانون وحذف ست مواد خل...

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