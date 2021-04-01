2021/04/01 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق العبودية بين الشمال والجنوبِفي عام 1810، كان تعداد الولايات المتحدة 7.2 مليون نسمة.



منهم 1.2 مليون عبد أسود من أصل أفريقي.



الكلمات التي جاءت مع إعلان الاستقلال بأن "كل الناس خلقوا متساويين"، كانت بالنسبة لهم، أبعد ما تكون عن الحقيقة.



توماس جيفرسون، الذي كتب إعلان الاستقلال، كان يمتلك 200 عبدا أسود، لم يتحرروا إلا بعد وفاته.



كذلك جورج واشنطن الذي قاد حرب الاستقلال، وغيرهم من قادة ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة الولايات المتحدة (10) – العبودية بين الشمال والجنوب - محمد زكريا توفيق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة الولايات المتحدة (10) – العبودية بين الشمال والجنوب - محمد زكريا توفيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).