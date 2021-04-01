هل يمكن للفلسفة أن تقول لنا ما يحدث في العالم؟ - زهير الخويلدي

2021/04/01 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي " "الفلسفة لا تسقط من سماء الأفكار، إنها تنبثق من الأرض، خاصة من الجسد وتفاعله مع التاريخ".



ميشيل أونفراي / نوفمبر 2006في ظل فشل الصناعات الأخرى وخاصة السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا في التعامل الموضوعي والناجع مع الواقع والقيام بالانتقاء والاختزال والتسطيح والفبركة والتصنيع والتغطية والتبرير والترقيع والاسقاط والبتر.



فإن الفلسفة سواء أكانت فن التفكير أو فن في الحياة، حب الحكمة، انتاج المعنى، ت ......





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