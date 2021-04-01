الاجابة على سؤال الساعة: هل الخط الاحمر، يعنى عمل عسكرى؟! وان لم يكن، ما العمل؟! - سعيد علام

2021/04/01 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام وحيستلم، والنيل ياعم حيتظلملا من رأى، ولا من سمع، ولا من علمجرب اجولك الابنودىفى خطاب السيسى بهيئة قناة السويس بمناسبة تعويم السفينة الجانحة، يوم 30/3/2021، قال الرئيس: "..



وكل اللى بنطلبه امر لا يخرج عن القوانين الدولية اللى بيتم التعمل بيها فى مثل هذه الموضوعات ..



نتمنى ان نصل الى اتفاق قانونى ملزم بشأن ملئ وتشغيل السد .."، ثم اردف بهدوء ملفت: "..



ميه مصر لا مساس بها، والمساس ......





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