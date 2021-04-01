مجلس النواب يصوت على موازنة 2021 بعجز 28 تريليون دينار

2021/04/01 | 08:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

صوت البرلمان العراقي،مساء امس الأربعاء، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعجز تجاوز 28 تريليون دينار .

وبلغت إيرادات الموازنة العامة أكثر من 101 تريليون دينار عراقي، فيما قدرت النفقات بـ 129 ترليوناً.

واحتسب سعر برميل النفط في الموازنة ب45 دولاراً بدلا عن الدينار العراقي، وتثبيت السعر المقترح من الحكومة للدولار ب1450 ديناراً لكل دولار .

كما صوت البرلمان على حصة إقليم كوردستان 12.67 من حجم الموازنة العامة بنحو 10 ترليونات دينار.

وتعثر تمرير موازنة 2020 بسبب خلافات وأزمة مالية، في وقت صوت فيه العراق على موازنة 2019 العامة التي بلغت 106 تريليونات دينار ، فيما قدرت النفقات بـ 133 تريليون دينار، بعجز بلغ 27.5 تريليون دينار.

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