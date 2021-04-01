شاهد.. أول فريق نسائي لإزالة الألغام في البصرة جنوب العراق

2021/04/01 | 08:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة (العالم) 2021.04.01 – إنخرطت مجموعة من النساء العراقيات بمهمة محفوفة بالمخاطر تتمثل في إزالة الألغام من مدينة البصرة، متحدين الأعراف المحلية و...

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