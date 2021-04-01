2021/04/01 | 08:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتعل الصراع على السلطة داخل حركة فتح، بعد إعلان عدد من أعضاء الحركة انفصالهم وعلى رأسهم القيادي الفلسطيني المسجون، مروان البرغوثي، وشكلوا قائمة انتخابية مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية القادمة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

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