2021/04/01 | 08:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،الخميس، خطوة اقرار الموازنة بـ "المهمة"، معلنا تحفظه على بعض جوانب المشروع.

وكتب الكاظمي في تغريدة على تويتر تابعها NRT عربية (1 نيسان 2021): "إقرار البرلمان للموازنة الاتحادية خطوة مهمة إلى الأمام رغم الملاحظات، ودليل على أن العمل التضامني هو ما يحقق التقدم والاستقرار".

وأضاف الكاظمي "نهج الصدام والأزمات لن يوصلنا إلى نتيجة، لنبدأ بالعمل خدمة لشعبنا".

واكد "أتطلع إلى استكمال الإطار التشريعي للانتخابات بالمصادقة على قانون المحكمة الاتحادية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي في أول تعليق له على حسم موازنة العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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