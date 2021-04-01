مقتدى الصدر يعلق على زيارة الكاظمي الى السعودية

2021/04/01 | 08:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، بزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى السعودية.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر تابعها NRT عربية (1 نيسان 2021)، "إنني أنظر إلى زيارة الأخ الكاظمي إلى المملكة العربية السعودية بعين الأمل والمنى..



فهي باب يخرج العراق عن انعزاله عن محيطه التاريخي العربي".

واضاف، "املين ان تكون زيارة صداقة وشراكة في شتى المجالات ونهاية للصراعات والازمات".

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