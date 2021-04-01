الرافدين يعلن حصيلة الحسابات المفتوحة للمواطنين خلال شباط

2021/04/01 | 09:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، أن عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات أخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال شباط الماضي بلغ 3895 حساباً.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أن “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات أخرى في شباط وصلت إلى 233 حساباً في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين الى 3662 حساباً”.وأضاف أن “المصرف مستمر في تقديم خدماته وفتح الحسابات للمواطنين الراغبين في إيداع أموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبإمكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها”.

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