وزير المالية: 2.1 مليار دولار آخر مستحقات الكويت على العراق

2021/04/01 | 09:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: أعلن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت، خليفة حمادة، أن المبلغ المتبقي الواجب سداده من التعويضات المتبقية للحكومة الكويتية من نظيرتها العراقية يبلغ نحو 2.10 مليار دولار.بحسب صحيفة القبس، أوضح حمادة في …

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