2021/04/01 | 09:12 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الخميس، بأمل التوقعات المعلقة على اجتماع أوبك وحلفائها اليوم التي من شأنها فرض قيود على الإنتاج في مواجهة تفشي عدوى كورونا في بعض البلدان.وارتفع خام برنت 34 سنتا، ليصل إلى 63.07 دولاراً للبرميل عند حلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط 2.2 بالمئة ليلاً.كما ارتفع النفط الأميركي 38 سنتا إلى 59.54 دولاراً للبرميل بعد أن هبط 2.3 بالمئة الأربعاء.وسيجتمع وزراء دول “أوبك” وبعض الحلفاء من بينهم روسيا الخميس للنظر في الخيارات التي تشمل تمديد الإنتاج وزيادته.وقالت مجموعة “أوراسيا” في تقرير عن التجمع “النتيجة الأكثر احتمالا أن الاجتماع لا يحمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط العالمية تسجل زيادة ملحوظة بأمل نتائج معلقة على اجتماع أوبك اليوم عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط العالمية تسجل زيادة ملحوظة بأمل نتائج معلقة على اجتماع أوبك اليوم) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط العالمية تسجل زيادة ملحوظة بأمل نتائج معلقة على اجتماع أوبك اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).