الفتح يعلن تحقيق 10 نقاط في موازنة 2021: سنصر على إعادة سعر صرف الدولار

3- رفعنا رواتب المستفيدين من شبكة الرعاية إلى 250 ألف دينار كحد أقل بعدما كان الفرد المستفيد يستلم 175 ألف دينار، وتم رفع تخصيصات شبكة الرعاية الاجتماعية لاستيعاب أعداد أكثر من المستفيدين4- استحصلنا 5 بالمئة من إيرادات النفط إلى المحافظات المنتجة للنفط والبترو دولار5- طالبنا بصرف مستحقات الفلاحين وتحقق ذلك مع زيادة سعر الطن للحنطة والشعير والشلب 50 ألف دينار6- تم زيادة تخصيصات تنمية المحافظات من 2 إلى 4 ترليون دينار7- تثبيت أصحاب العقود في كل الوزارات ممن مضى على خدمته الفعلية 7 سنوات أو أكثر 8- ألغينا المواد التي تختص ببيع أصول أملاك الدولة وخفضنا القروض السيادية بنسبة 60 بالمئة9- ثبتنا صرف رواتب لـ220 ألف محاضر مجاني 10- إنهاء ملف المناصب بالوكالة وحصرها بمجلس النواب".
ويوم أمس، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن إقرار الموازنة خطوة مهمة للتقدم إلى الامام.وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "إقرار البرلمان للموازنة الاتحادية خطوة مهمة إلى الأمام رغم الملاحظات، ودليل على أن العمل التضامني هو ما يحقق التقدم والاستقرار".واضاف: "نهج الصِدام والأزمات لن يوصلنا إلى نتيجة، لنبدأ بالعمل خدمة لشعبنا، وأتطلع إلى استكمال الإطار التشريعي للانتخابات بالمصادقة على قانون المحكمة الاتحادية".
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