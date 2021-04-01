2021/04/01 | 09:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقيت امرأة مسلحة مصرعها، أمس الأربعاء، بعد إطلاقها ست رصاصات على قسم للشرطة في العاصمة الأندونيسية، جاكرتا، وفقا لما ذكر موقع "إسترو أواني" الإخباري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل داعشية أندونيسية هاجمت نقطة شركة بجاكرتا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل داعشية أندونيسية هاجمت نقطة شركة بجاكرتا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).