مسلحون يختطفون ناشطا 'بارزا' في المثنى.. هذا ما اخبروه قبل اطلاق سراحه!

2021/04/01 | 09:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قام مسلحون مجهولون، الخميس، باختطاف الناشط المدني (حيدر خشان)، أحد منسقي الاحتجاجات في المثنى.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية، (1 نيسان 2021)، ان "مجموعة مسلحة متكونة من 4 افراد، تستقل عجلة، اقدمت على اختطاف الناشط (حيدر خشان) من امام داره في وقت متأخر من فجر اليوم الخميس".

وأوضح المصدر أن "المجموعة المسلحة قامت بتهديد (خشان) بعدم التظاهر مرة اخرى، قبل ان تطلق سراحه دون التعرض له".

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