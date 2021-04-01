وزير المالية يوقع سلسلة اتفاقيات مشتركة مع الجانب السعودي

2021/04/01 | 09:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وقع وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اليوم الخميس، مع نظيره السعودي اتفاقيات بمجال الازدواج الضريبي وتمويل الصادرات، على هامش زيارة السعودية مع الوفد الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد من الوزراء.وذكرت الوزارة في بيان، ان “وزير المالية ورئيس المجلس التنسيقي العراقي- السعودي علي عبد الامير علاوي شارك مع الوفد […]

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