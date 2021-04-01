قبيل اجتماع اوبك “الحاسم”.. ارتفاع “ضئيل” بأسعار النفط بعد هبوط سريع

2021/04/01 | 09:26 - المصدر: يس عراق

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يس عرق: بغداد

ارتفعت أسعار الخام يوم الخميس لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة وسط توقعات بأن اجتماع أوبك وحلفائها في وقت لاحق من اليوم الخميس سيسفر عن قيود على الإنتاج في مواجهة تفشي عدوى فيروس كورونا في بعض المناطق.

وارتفع خام برنت تسليم يونيو 34 سنتا أو 0.53 بالمئة إلى 63.07 دولاراً للبرميل بعد أن هبط 2.2 بالمئة خلال الليل، فيما ارتفع سعر النفط الأمريكي 38 سنتا أو 0.63 بالمئة إلى 59.54 دولاراً للبرميل بعد أن هبط 2.3 بالمئة يوم الأربعاء.

يجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا وكازاخستان ، وهي مجموعة تسمى أوبك +، في وقت لاحق يوم الخميس للنظر في الخيارات التي تشمل تمديد الإنتاج وزيادة تدريجية في الإنتاج.

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