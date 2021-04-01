انخفاض أسعار خام البصرة لليوم الثاني توالياً

2021/04/01 | 09:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انخفض سعر نفط خام البصرة الخفيف والثقيل، الخميس، لليوم الثاني على التوالي.

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وبحسب "رويترز" (2 نيسان 2021)، فقد انخفض نفط البصرة الخفيف المصدّر لآسيا إلى 63.11 دولارا للبرميل بمقدار 1.72 دولار وبنسبة 2.65% عن امس الاربعاء، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 61.91 دولارا للبرميل بانخفاض بلغت نسبته 0.94%.

وسجل سعر النفط الخفيف السعودي 64.26 دولارا للبرميل ، وسجل مزيج مربان الاماراتي 63.74 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 62.79 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 62.80 دولارا ، وجيراسول الانغولي 63.35 دولارا

وارتفعت أسعار النفط الخام، الخميس، بأمل التوقعات المعلقة على اجتماع أوبك وحلفائها اليوم التي من شأنها فرض قيود على الإنتاج في مواجهة تفشي عدوى كورونا في بعض البلدان.

وارتفع خام برنت 34 سنتا، ليصل إلى 63.07 دولاراً للبرميل عند حلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط 2.2 بالمئة ليلاً.

كما ارتفع النفط الأميركي 38 سنتا إلى 59.54 دولاراً للبرميل بعد أن هبط 2.3 بالمئة الأربعاء.

وسيجتمع وزراء دول "أوبك" وبعض الحلفاء من بينهم روسيا الخميس للنظر في الخيارات التي تشمل تمديد الإنتاج وزيادته.

وقالت مجموعة "أوراسيا" في تقرير عن التجمع "النتيجة الأكثر احتمالا أن الاجتماع لا يحمل تغييرات مهمة في الإنتاج".

وذكرت أوراسيا: "يشير التحذير المعروض في مناقشات أوبك + إلى أن أي قرارات بشأن التناقص التدريجي ستؤجل على الأرجح إلى اجتماع ايار" ، في إشارة إلى الإمداد التدريجي بوقف الإنتاج للسوق.

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